Российские врачи спасли от ампутации ног пациента с зеркально расположенными органами

Врачи омской областной клинической больницы спасли пациента с зеркально расположенными органами: мужчина долгое время не обращался к врачам, хотя у него начали отниматься ноги. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам специалистов, ноги у пациента начали болеть около пяти лет назад — сказался многолетний стаж курения. Первые боли начинались при ходьбе, потом к ним присоединилось похолодание и онемение стоп.

«При обследовании выяснилось, что артерии нижних конечностей «заросли бляшками», выявлена окклюзия подвздошных артерий», — поделились врачи, добавив, что мужчине требовалась операция, чтобы в будущем избежать ампутации конечностей.

При проведении обследования медики установили, что у пациента редкая особенность — полное зеркальное расположение внутренних органов — что встречается в 0,01%.

Операция по восстановлению кровообращения в ногах длилась несколько часов и прошла успешно. Пациенту предстоит восстановительный период.

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