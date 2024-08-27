Замглавы МВД Якутии подал в суд на потерпевшего, чье дело он должен был раскрыть

Заместитель министра — начальник Следственного управления МВД по Якутии Евгений Разин подал в суд на предпринимателя Саиджана Омурзакова, дело которого он должен был расследовать. Об этом сообщает портал «Якутия.Инфо».

По информации портала, Омурзаков в Якутии владеет кафе, которое захотели отобрать по мошеннической схеме. Для решения вопроса предприниматель подал жалобу. Однако, по данным журналистов, начальник СУ МВД неоднократно возвращал собранные материалы, избегая возбуждения уголовного дела.

После года расследования прокуратура решила передать материалы в СУ МУ МВД «Якутское», где приняли бы решение о возбуждении дела. Теперь Разин подал несколько исков в суд о защите чести и достоинства, утверждают авторы материала. Замминистра требует у Омурзакова и портала компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

В мае бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск на 100 млн рублей к телеканалу «Россия 1» и авторам шоу «Малахов». Юристы требовали признать прозвучавшие на программе сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца и опровергнуть их.

Ранее Малахов не явился в суд по делу экс-губернатора Челябинской области.