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ГП показала фото денег и украшений на 1 млрд рублей, украденных из банка в Петербурге

Дело о краже более чем на 1 млрд рублей из банка Петербурга передали в суд

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Генпрокуратура России

Генеральная прокуратура опубликовала фотографии денег и ювелирных украшений, которые были украдены весной из сейфовых ячеек «РосДорБанка» в Санкт-Петербурге. Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

В краже средств обвиняют мужчину с двойным гражданством России и Молдавии Артура Барбынцу. По версии следствия, в марте текущего года мужчина получил доступ к ячейкам восьми держателей счетов, использовав универсальный ключ и безымянную карту, которые ему предоставили подельники. За три дня Барбынца вынес изделий и средств на более чем 1 млрд рублей.

Подозреваемого задержали в Сочи спустя несколько дней.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Барбынцы передали на рассмотрение в Петроградский районный суд. Расследование в отношении его подельников продолжается.

До этого сообщалось, что ячейки, содержимое которых вынес Барбынца, находились в депозитарии с королевским уровнем защиты.

Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где полицейские украли технику почти на 3 млн рублей во время обысков.

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