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Житель Ярославской области получил срок за подготовку теракта на военном объекте

Жителю Рыбинска дали 6 лет колонии за подготовку теракта на объекте Минобороны

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Рыбинска к шести годам колонии за подготовку террористического акта на объекте Министерства обороны РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Судья признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Первые два года осужденный проведет в тюрьме, последующий срок — в колонии строгого режима.

27 августа следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Рыбинска Станислава Серова, которого задержали в январе по обвинению в подготовке теракта группой лиц на территории предприятия «Воентелеком» в Ярославской области. По данным следствия, Серова завербовал в интернете «Легион Свобода России» (организация запрещена в России). Он согласился совершить теракт за 100 тысяч рублей.

23 августа россиянина приговорили к 18 годам колонии строгого режима за попытку осуществить теракт в военкомате города Стародуба Брянской области. По версии следствия, мужчина переписывался с представителем неназванной «проукраинской террористической организации», который поручил ему вести съемку у военкомата. Затем пособник террористов забрал из тайника взрывчатку, с которой собирался уехать в Стародуб, однако в итоге его задержали.

Ранее юристы рассказали, какое наказание грозит за вербовку в ряды террористов.

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