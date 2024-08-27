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В Ревде пациент избил соседа по палате бутылкой за то, что он разговаривал во сне

В свердловской больнице мужчина угрожал расправой соседу по палате и избил его

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Depositphotos

В Свердловской области пациент угрожал своему соседу по палате физическим устранением, сообщает E1.ru.

Инцидент произошел в стационаре Ревдинской городской больницы. Неадекватный мужчина с криками набросился на пациента, лежащего на койке, за то, что тот разговаривал во сне, и избил его бутылкой. Нападение попало на видео, свидетельница произошедшего возмутилась и позвала на место медсестер. Им нападавший заявил, что уже четыре ночи не спит из-за слишком разговорчивого соседа, который, как сообщается, перенес инсульт.

«Полицию никто не вызывал. Врачи пытались это замять, говорили, что надо потерпеть. Якобы они ничего с этим буйным пациентом сделать не могут. За день до этого его просили не выражаться нецензурно, случился скандал», — говорят очевидцы.

Агрессивный пациент продолжил конфликтовать с соседом, который безуспешно пытался привлечь внимание медиков стуком по стене. По словам обитателя другой палаты, врач отказался вмешиваться в ситуацию, так как «все находятся в общих условиях».

В пресс-службе больницы информацию о конфликте в терапевтическом отделении подтвердили и указали, что к настоящему времени участники ссоры были распределены по разным палатам. С ними также провели профилактическую беседу.

Ранее пациент с ПТСР устроил стрельбу в московской больнице.

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