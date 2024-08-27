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Раскрыт эффективный способ раз и навсегда остановить телефонные мошенничества

IT-эксперт Клименко: ИИ может остановить телефонные мошенничества навсегда

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Depositphotos

Ужесточение наказания за мошенничество, предупреждения и прочие методы не помогают остановить злоумышленников. Универсальным и эффективным методом борьбы с ними может стать прослушка искусственным интеллектом (ИИ), заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко Общественной Службе Новостей.

Сегодня найти мошенников крайне сложно, так как все они либо применяют VPN, либо находятся за пределами страны – в государствах, с которым у России сотрудничества нет, объяснил Клименко. Он назвал прослушку ИИ универсальным способом борьбы с мошенниками, причем хорошо технически реализуемым.

«Это действительно работает, ведь искусственный интеллект четко работает и определяет то, о чем мы говорим. Можно запустить прослушку и, если возникают попытки мошенничества, он будет блокировать телефон» , — объяснил Клименко.

Также он добавил, что звонки мошенников идут с разных симок, причем они маскируются и обманывают операторов связи. Поэтому может помочь еще один метод – уничтожение всех корпоративных симок, которые на частных лиц не записаны. Однако все эти меры требуют времени, а прослушка разговора ИИ – это «мгновенная панацея», заключил эксперт.

До этого ученые РАН обучили нейросеть находить соответствия между способностью человека противостоять кибермошенникам и его аватаркой в социальных сетях. В перспективе подобные нейросети могут подсказывать, какие психологические уязвимости может усмотреть на фото в аккаунте опытный киберпреступник, если попытается его взломать или ввести в заблуждение по переписке.

Ранее россиян предупредили о серийном мошенничестве перед 1 сентября.

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