Возле ТЦ «Ереван Плаза» произошло задымление

Возле торгового центра (ТЦ) «Ереван Плаза» на юге столицы произошло задымление. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на очевидцев.

Торговый центр расположен у станции метро «Тульская». Подробная информация о произошедшем уточняется.

МЧС РФ пока не прокомментировало ситуацию.

До этого в торговом центре «Мега Химки» сработала сигнализация, в результате которой была организована эвакуация сотрудников и посетителей. В пресс-службе ТЦ заявили, что в здании сработали датчики. «Мега Химки» возобновила работу в штатном режиме через 25 минут после проверки систем безопасности.

15 августа эвакуацию объявили в торгово-развлекательном комплексе «Европолис».

21 августа на западе Москвы эвакуировали торгово-развлекательный центр «Океания». Причины произошедшего не уточнялись.

Ранее в Ростове задержали предполагаемую поджигательницу ТРЦ.