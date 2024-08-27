В Петербурге двухлетнюю девочку придавило рухнувшим комодом

На севере Петербурга двухлетний ребенок попал в больницу, девочка играла в комнате, когда на нее упал комод с вещами. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Выборгском районе Петербурга, двухлетняя девочка играла в комнате без присмотра взрослых и решила забраться на комод. Конструкция обрушилась на ребенка, удар пришелся на голову, грудь и живот.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, девочка госпитализирована с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и другими травмами в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Минусинске проводят проверку после того, как в квартире местных жителей нашли зажатого между рейками дна кровати ребенка. Супруги уложили двоих детей спать, после чего сами легли в соседней комнате. Спустя некоторое время 19-летняя мать зашла к младшим членам семьи и заметила, что один из мальчиков находится между рейками дна кровати, которые провалились, зажатый матрасом. Медикам спасти пострадавшего не удалось.

Ранее на Урале десятилетнего ребенка придавило бетонной плитой на стройке.