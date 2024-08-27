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Маньяка, нападавшего на женщин с ножом, осудили в Ярославле

В Ярославле осудили насильника, нападавшего на женщин с ножом

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Shutterstock

В Ярославле вынесли приговор 28-летнему безработному насильнику, который набрасывался на женщин с ножом. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Установлено, что мужчина в конце сентября 2023 года напал на 24-летнюю незнакомку в лесопарковой зоне. Злоумышленник стал тащить ее в кусты, нанося удары по голове и телу, однако крики женщины услышала случайная прохожая и спугнула преступника.

Через несколько дней он совершил аналогичное нападение в районе Звездной улицы на другую 24-летнюю незнакомку. Он угрожал ей ножом и отволок в кусты, где избил и изнасиловал.

Фрунзенский районный суд признал мужчину виновным в покушении на изнасилование, изнасиловании, а также действиях сексуального характера с применением насилия и угроз физическим устранением. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее гражданина Марокко арестовали за изнасилование женщины в Петербурге.

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