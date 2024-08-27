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В России осудили наемника из США, воюющего на стороне ВСУ

Наемник из США, воюющий в составе ВСУ, заочно осужден в России на 14 лет колонии

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Anelo/Shutterstock

Наемник из США Виктор Калеб Деве, воюющий за ВСУ, заочно осужден в России на 14 лет колонии строгого режима. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СК РФ.

Суд заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Там добавили, что он обвиняется в «участии в качестве наемника в вооруженном конфликте». Его также объявили в международный розыск.

По версии следствия, в 2022 году Деве приехал на Украину, чтобы заработать денег. Наемник прибыл в пункт постоянной дислокации военизированного формирования «Интернациональный легион территориальной обороны Украины», вступил в подразделение и прошел военную подготовку.

РИА Новости со ссылкой на прокуратуру ДНР писало, что за участие в боевых действиях на стороне ВСУ он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 860 тысячам рублей.

До этого американский наемник рассказал в интервью телеканалу ABC News о хаосе в рядах украинских войск. По его мнению, ВСУ «чрезмерно растянуты».

Ранее российские десантники уничтожили польских наемников.

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