Незаконная рыбалка на миллион рублей обернулась уголовным делом в Мурманской области

В Мурманской области группу рыбаков заподозрили в незаконном вылове ценных пород рыбы на миллион рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, инцидент произошел на одном из участков реки Колы. Сотрудники правоохранительных органов предварительно установили, что группа сотрудников рыбоводной мелиоративной станции незаконно занималась выловом ценных пород рыбы.

Стражи порядка изъяли 48 экземпляров атлантического лосося, ставные сети, сачки, аппарат для вакуумирования продуктов, а также упакованные в вакуумную пленку разделанные и очищенные части рыб. Ущерб от незаконной добычи водных ресурсов оценили в миллион рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее молодой сахалинец попался на незаконной ловле лосося и стал фигурантом дела.