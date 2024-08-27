Турэксперты оценили шансы россиян получить компенсацию за цветущее Черное море

Россияне массово жалуются на испорченный отдых из-за цветущих водорослей, покрывших пляжи моря в Анапе. Компенсации за невозможность купаться они вряд ли смогут добиться, заявил 360.ru гендиректор туркомпании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Речь идет о камке, которая размножается в теплой стоячей воде. Как правило, турфирмы предупреждают об этом путешественников. По мнению Арутюнова, в наибольшей степени море цветет на центральном пляже – чем дальше от него, тем лучше.

«Многие отели, которые имеют собственные пляжи, очищают воду самостоятельно, поэтому там ситуация получше», — добавил он.

Чтобы получить компенсацию, туристам, которые побывали в Анапе, нужно будет доказать, что продавец или отель скрыл факт цветения водорослей. А это сделать непросто, так как информация о том, что в конце лета в Черном море цветет камка, открыта и доступна, заключил турагент.

Напомним, экологи объясняли, что обилие водорослей в Анапе – это сезонное явление. Их количество растет из-за отсутствия течения. Для людей они опасности не представляют, а главная их причина – сточные воды, которые сбрасываются в море и служат питанием для тины.

Жительница Анапы ранее пожаловалась на «черную жижу» в море.