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Россиянам рассказали о необычных полезных свойствах тапиоки

ОСН: тапиока утоляет голод, снижает холестерин и дает прилив энергии

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Тапиока, или маниоковое саго, – это продукт из корней маниока, который имеет зернистую и крахмальную консистенцию. Она бывает сладкой или горьковатой на вкус. В ней много витаминов и полезных минералов, а также калорий. Благодаря этому тапиока очень хорошо и быстро утоляет голод, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Один из полезных элементов тапиоки – это холин, который помогает нормализовать уровень холестерина в крови. Также она дает человеку прилив энергии, так как в ней много витаминов группы В.

Тапиока хорошо влияет на нервную систему, а также нормализует давление за счет высокого содержания калия. Благодаря кальцию этот продукт способствует формированию костной ткани, а также идеально подходит для людей, которые соблюдают безглютеновую диету или являются веганами.

При этом специалисты не рекомендуют часто употреблять тапиоку людям с лишним весом. Кроме того, она может быть опасна тем, кто страдает аллергией на латекс — в ней есть схожие по структуре белки-аллергены.

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