Двое мужчин загорелись, когда жарили шашлыки в парке Подмосковья

В Реутове двое приятелей из Санкт-Петербурга решили пожарить шашлыки в парке и попали в больницу с ожогами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в реутовском парке. Двое мужчин отправились на пикник и решили пожарить шашлыки, один из приятелей плеснул в огонь жидкость для розжига, на нем вспыхнула одежда.

Друг бросился ему на помощь, но пламя перекинулось и на него. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. У обоих диагностированы ожоги лица и тела, подробности о состоянии приятелей не приводятся.

До этого сообщалось, что в Ленобласти ребенок попал в реанимацию, споткнувшись и упав в костер. На даче, где находился трехлетний мальчик, разожгли костер. Ребенок споткнулся о строящуюся дорожку и упал прямо в огонь — его пришлось доставать из пламени. В результате малолетнего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него ожоги второй и третьей степени лица, груди, живота, рук и бедра, его транспортировали в детскую городскую больницу. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Ранее ростовский подросток получил ожог 70% тела после электротравмы и выжил.