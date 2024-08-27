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Стало известно, на что россияне тратят больше денег при подготовке детей к школе

RT: большую часть денег перед школой россияне тратят на одежду и гаджеты детям

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Alena Ivochkina/Shutterstock/FOTODOM

При подготовке детей к школе российские родители тратят большую часть денег на одежду и различные гаджеты. Так, на ноутбук потратить минимум 30 тыс. рублей планируют 47% участников соответствующего опроса. На покупку планшета откладывают по 10-15 тыс. рублей, приводит RT результаты исследования.

Эксперты выяснили, что базовый комплект школьной формы обойдется родителям в 8-9 тыс. рублей, а если определенной формы в учебном заведении нет, то в 6-7 тыс. рублей. На сменную обувь и кроссовки уйдет еще порядка 5 тыс. рублей, а на спортивную форму – 2 тыс. рублей.

Купить детям новый телефон к учебному году собираются 11% опрошенных родителей, большинство планируют потратить на это не больше 10-15 тыс. рублей.

Канцелярские принадлежности потребуют еще 3 тыс. рублей, а новый рюкзак – 2-3 тыс. рублей.

Школьный набор первоклассника в среднем стоит 23 тыс. рублей, на ученика средней школы придется потратить минимум 25 тыс. рублей.

Также родители предусматривают траты на подарки преподавателям. Так, к примеру, более 37% респондентов рассказали о планах купить цветы учителям, потратить на это они планируют от 3 тыс. рублей.

Всего в исследовании «АльфаСтрахования» участвовали более 1,5 тыс. россиян.

Напомним, до этого эксперты выяснили, что более половины опрошенных россиян — 52% — планируют потратить на подготовку ребенка к школе от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Еще 29% опрошенных собираются уложиться в сумму до 10 тыс. рублей. 14% потратят на сборы к школе более 50 тыс. рублей, еще 5% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Причем основной статьей расходов в предстоящем учебном году россияне называли одежду, обувь и канцтовары – этот вариант выбрали 72% опрошенных.

Ранее стало известно, на чем россияне сэкономят при сборах детей к 1 сентября.

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