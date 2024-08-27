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Россиянам рассказали, могут ли школьников не взять в десятый класс из-за троек

Специалист Милкус: школьников могут не взять в десятый класс из-за троек

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Школы по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОСу) могут самостоятельно определять, кого брать в профильные классы. Об этом kp.ru рассказал заведующий лабораторией медиакоммуникации в образовании Высшей школы экономики Александр Милкус, комментируя новости о том, что некоторых российских девятиклассников отказались брать в профильные старшие классы из-за троек.

Он напомнил, что с нового учебного года все классы в старшей школе будут профильными, поэтому ученики в них должны быть подготовлены к глубокому изучению предметов и сдаче ЕГЭ.

«Понятно, если ты идешь в 10-11 класс, ты собираешься поступать в вуз, и тебя должны подготовить по выбранному направлению. Школам выгодно набирать побольше учеников — от этого зависит финансирование. С другой стороны, они не хотят брать слабых, потому что их работу оценивают в том числе и по качеству выпуска, смотрят и результаты ЕГЭ, и в какие вузы выпускники поступили», — отметил Милкус.

Депутат Госдумы Никита Чаплин до этого рассказал «Газете.Ru», что за отсутствие сменной обуви школьнику можно сделать только замечание или выговор. По его словам, за пропуск занятий по семейным обстоятельствам учитель также не может требовать справку от врача.

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