На Украине заявили о планах по закупке ядерных реакторов производства РФ

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что власти страны собираются купить у Болгарии два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства. Об этом украинский политик рассказал в беседе с газетой Politico.

«Наша энергетическая система выдерживает это давление прежде всего благодаря атомной энергетике. Учитывая это, нам нужно больше генерации, даже в период восстановления», — заявил Галущенко.

Уточняется, что закупку реакторов хотят произвести в рамках расширения Хмельницкой АЭС. При этом депутаты правящей на Украине партии «Слуга народа» эту инициативу критикуют, заявляя, что есть «более быстрые способы» поддержать энергосистему страны.

26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике начались перебои со светом и водой, была нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

На этом фоне госкомпания «Укрэнерго» сообщила, что пересмотрит планы на зиму.

Ранее стало известно, что отключения электроэнергии на Украине затронули Молдавию.