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В Госдуме призвали повысить социальные выплаты жителям приграничных регионов

Депутат Миронов: жителям приграничных регионов нужно повысить соцвыплаты

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

В России необходимо принять новые меры поддержки жителей приграничных регионов и бизнеса. В том числе следует повысить размер всех социальных и поощрительных выплат от государства. Такое предложение глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию документа.

Помимо повышения выплат, Миронов призвал распространить на жителей пострадавших регионов программу жилищного сертификата, а также освободить от налогов на имущество жителей, дома которых оказались частично разрушены либо покинуты в целях безопасности. Также, по мнению депутата, необходимо без всяких заявлений на время перестать начислять им плату за коммуналку.

Также Миронов предложил поддержать бизнес, снизив для предпринимателей обязательные платежи обеспечения и отменив для них тарифы на обслуживание. Когда же ситуация в регионах наладится, нужно простимулировать бизнес вернуться в регионы – для этого нужно бесплатно подключить компании к коммуникациям, установить нулевые ставки на налоги, считает парламентарий.

Все эти меры, по мнению депутата, поддержат вынужденных переселенцев и поможет в будущем быстро восстановить нормальную жизнь в пострадавших регионах.

Напомним, для жителей граничащих с Украиной районов предусмотрена полная компенсация за разрушенные ударами ВСУ дома. Цена за квадратный метр утверждена Минстроем для каждого региона. Также есть разовая выплата по 10 тыс. рублей. По данным МЧС на 24 августа, за сутки на портал «Госуслуги» было подано 2113 заявления, уже произведены выплаты по более чем 13,5 тысячи ранее поданным заявлениям, на общую сумму более 200 млн рублей.

Ранее Владимир Путин одобрил план по мораторию на выплату ипотеки в пострадавших регионах.

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