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Военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение

Baza: военкора Поддубного перевели из реанимации в ожоговое отделение

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poddubny_official/VK

Получившего ранения в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного перевели в ожоговое отделение из реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что журналист постепенно идет на поправку, и медики уже разрешили посещать его родственникам и друзьям.

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил Поддубного с днем рождения.

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