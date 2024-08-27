Ребенок едва не утопил сверстника во время тренировки в бассейне

В Невском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства попытки утопления ребенка в бассейне фитнес-центра. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в бассейне фитнес-клуба по улице Крыленко. Во время группового детского урока по плаванию, едва не захлебнулся трехлетний мальчик, его случайно пытался утащить под воду другой участник тренировки.

На место происшествия незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую больницу, после оказания первой помощи родители забрали ребенка домой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Благовещенске 15-летний школьник едва не утонул в бассейне фитнес-центра во время тренировки. Мальчик потерял сознание и ушел под воду, на место была вызвана скорая помощь, пострадавшего удалось спасти, он доставлен в медицинское учреждение. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Бурятии очевидцы спасли ребенка, который упал в водопад.