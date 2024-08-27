Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медвежонок парализовал движение на трассе Москва-Петербург

Медвежонок выбежал на трассу Москва-Петербург и попал на видео

На трассе М-11 в Тверской области медвежонок выбежал на дорогу и создал пробку. Видео прогулки косолапого публикует ОССП на официальной странице во «ВКонтакте».

Медвежонка, бегущего по скоростной трассе, заметили автомобилисты, хищник нашел дырку в ограждении трассы «Нева» и выскочил на проезжую часть. Водители были вынуждены сбросить скорость и медленно ехать за зверем примерно несколько километров, пока тот в итоге не решил сменить маршрут и не скрылся в ближайшей лесополосе.

Операторы центра управления дорожным движением заметили животное на дороге и вызвали аварийного комиссара. Пока он прибыл на место, медведь уже убежал в лес. Специалисты уже заделали отверстие в заборе, через которое пролез медвежонок.

До этого сообщалось, что на Камчатке молодой медведь проник в столовую и съел отходы. Инцидент произошел в Соболевском районе. Молодой хищник в темное время суток пришел в столовую рыбзавода, чтобы поужинать отходами, оставленными там. Кроме того, медведь немного покусал столы. Очевидицы успели заснять зверя на камеру. На кадрах видно, как медведь ходит по помещению столовой. Сообщается, что позже хищника из помещения выпроводили охранники.

Ранее белый медведь вломился на аэродром в Красноярском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами