Медвежонок парализовал движение на трассе Москва-Петербург

На трассе М-11 в Тверской области медвежонок выбежал на дорогу и создал пробку. Видео прогулки косолапого публикует ОССП на официальной странице во «ВКонтакте».

Медвежонка, бегущего по скоростной трассе, заметили автомобилисты, хищник нашел дырку в ограждении трассы «Нева» и выскочил на проезжую часть. Водители были вынуждены сбросить скорость и медленно ехать за зверем примерно несколько километров, пока тот в итоге не решил сменить маршрут и не скрылся в ближайшей лесополосе.

Операторы центра управления дорожным движением заметили животное на дороге и вызвали аварийного комиссара. Пока он прибыл на место, медведь уже убежал в лес. Специалисты уже заделали отверстие в заборе, через которое пролез медвежонок.

До этого сообщалось, что на Камчатке молодой медведь проник в столовую и съел отходы. Инцидент произошел в Соболевском районе. Молодой хищник в темное время суток пришел в столовую рыбзавода, чтобы поужинать отходами, оставленными там. Кроме того, медведь немного покусал столы. Очевидицы успели заснять зверя на камеру. На кадрах видно, как медведь ходит по помещению столовой. Сообщается, что позже хищника из помещения выпроводили охранники.

Ранее белый медведь вломился на аэродром в Красноярском крае.