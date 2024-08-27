Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенка с застрявшим в веке рыболовным крючком спасли в Ижевске

В Удмуртии врачи спасли ребенка с рыболовным крючком в веке

close
100%
Офтальмологическая клиника | Ижевск/VK

В Ижевске врачи извлекли застрявший рыболовный крючок из века школьника. Об этом сообщает пресс-служба республиканской офтальмологической клиники Ижевска на официальной странице во «ВКонтакте».

В кабинет неотложной помощи медицинского учреждения обратился 10-летний мальчик, у ребенка в веке застрял рыболовный крючок. Мальчик рассказал, что был на рыбалке и поранился.

В ходе обследования выяснилось, что глазное яблоко не было задето. Инородное тело удалось успешно извлечь. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Подольске девятимесячная девочка проглотила рыболовный крючок и едва не задохнулась. По словам матери девятимесячной девочки, дочь играла за кухонным столом, на глаза ребенку попалась коробка с рыболовными снастями, которую забыл на столе отец. Девочку заинтересовали яркие предметы, она взяла один из крючков и случайно проглотила. Застрявший крючок медики удалили специальными инструментами, в госпитализации ребенок не нуждался и был отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи спасли младенца с застрявшем в пищеводе крючком от штор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами