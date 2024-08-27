Ребенка с застрявшим в веке рыболовным крючком спасли в Ижевске

В Ижевске врачи извлекли застрявший рыболовный крючок из века школьника. Об этом сообщает пресс-служба республиканской офтальмологической клиники Ижевска на официальной странице во «ВКонтакте».

В кабинет неотложной помощи медицинского учреждения обратился 10-летний мальчик, у ребенка в веке застрял рыболовный крючок. Мальчик рассказал, что был на рыбалке и поранился.

В ходе обследования выяснилось, что глазное яблоко не было задето. Инородное тело удалось успешно извлечь. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Подольске девятимесячная девочка проглотила рыболовный крючок и едва не задохнулась. По словам матери девятимесячной девочки, дочь играла за кухонным столом, на глаза ребенку попалась коробка с рыболовными снастями, которую забыл на столе отец. Девочку заинтересовали яркие предметы, она взяла один из крючков и случайно проглотила. Застрявший крючок медики удалили специальными инструментами, в госпитализации ребенок не нуждался и был отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи спасли младенца с застрявшем в пищеводе крючком от штор.