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В Татарстане трос поперек дороги едва не обезглавил ребенка на велосипеде

В Татарстане ребенок порезал шею о металлический трос, растянутый на дороге

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Телеграм-канал «Набережные Челны Life»

В Тукаевском районе Татарстана подросток получил травму шеи, спускаясь с горы на велосипеде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Набережные Челны Life».

Инцидент произошел в селе Старые Гардали, школьник катался на велосипеде и решил спуститься на нем с горы. Во время спуска он не заметил металлический трос, растянутый на дороге, мальчик упал и сильно порезал шею. Ему потребовалась помощь медиков.

По словам местных жителей, трос был натянут незаконно. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура, надзорное ведомство даст правовую оценку итоговому процессуальному решению и при наличии оснований примет меры реагирования.

До этого сообщалось, что в Саратове врачи Областной детской клинической больницы спасли ребенка со сложным переломом после падения с велосипеда. Восьмилетний мальчик поступил в медицинское учреждение с открытым переломом правой плечевой кости со смещением отломков. В беседе с пострадавшим выяснилось, что травму он получил, выполняя трюки на велосипеде. Хирурги ночью прооперировали пациента, операция длилась более полутора часов.

Ранее поездка уфимского школьника на велосипеде закончилась выпадением кишечника.

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