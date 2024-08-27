В Британии призвали Маска не приезжать в Европу на фоне задержания Дурова

Бизнесмену Илону Маску не следует приезжать в европейские страны на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова, считает лидер Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй. Своей точкой зрения он поделился в эфире собственного YouTube-канала.

«После того, что случилось с Дуровым, я настоятельно советую Илону Маску не приезжать в Европу. Даже на запланированную со мной встречу в сентябре в Дублине», — заявил политик.

По мнению Галлоуэя, задержание Дурова входит в планы Запада по устранению инакомыслящих и несогласных с его политикой.

Основателя Telegram задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Такер Карлсон назвал задержание Дурова во Франции фирменным знаком диктатуры.