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Половина участников опроса ВЦИОМ поддержала легализацию эвтаназии в РФ

ВЦИОМ: половина участников всероссийского опроса выступила за эвтаназию в России

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Depositphotos

Половина принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поддерживает легализацию в России эвтаназии для неизлечимо больных. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Опрос проводился летом 2024 года. В нем участвовали 1600 человек старше 18 лет. Эвтаназию одобрили 28% участников опроса, осудили — 34%. Еще 30% относятся к ней нейтрально. 8% не смогли определиться с позицией.

В материале отмечается, что к эвтаназии по большей части благосклонно относятся граждане молодого и зрелого возраста (40%) и жители городов (37%). Среди противников преобладают пожилые люди (47%). Они, как правило, проживают в Северо-Кавказском федеральном округе (47%) и сельской местности (41%).

За последние пять лет число выступающих против эвтаназии уменьшилось с 40% до 33%.

До этого сообщалось, что 28-летней женщине с депрессией разрешили эвтаназию в Нидерландах.

Ранее в Эквадоре декриминализовали эвтаназию.

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