До 30 градусов жары ожидается Москве во вторник

Во вторник в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков, с максимальной температурой до 30 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура в столице составит от 28 ...30 °C , а ночью на среду она может снизиться до 15°C .

Ветер будет дуть с переменной направленностью со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление достигнет 754 мм рт. ст.

В Подмосковье во вторник местами возможны грозы, температура воздуха будет варьироваться от 25...30°C. Ночью на среду термометры могут показать 12 °C.

Ранее синоптик назвал самый жаркий день августа в Москве.