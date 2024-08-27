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До 30 градусов жары ожидается Москве во вторник

Небольшая облачность и до 30 градусов жары ожидаются в Москве

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Во вторник в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков, с максимальной температурой до 30 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура в столице составит от 28 ...30 °C , а ночью на среду она может снизиться до 15°C .

Ветер будет дуть с переменной направленностью со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление достигнет 754 мм рт. ст.

В Подмосковье во вторник местами возможны грозы, температура воздуха будет варьироваться от 25...30°C. Ночью на среду термометры могут показать 12 °C.

Ранее синоптик назвал самый жаркий день августа в Москве.

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