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Завершилось расследование дела о подготовке теракта на предприятии «Воентелеком»

Житель Рыбинска предстанет перед судом за подготовку теракта на «Воентелекоме»

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Рыбинска Станислава Серова, которого задержали в январе по обвинению в подготовке террористического акта группой лиц на территории предприятия «Воентелеком» в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства отметил, что материалы дела после утверждения надзорным ведомством обвинительного заключения переданы во 2-й Западный окружной военный суд для его дальнейшего рассмотрения по существу.

Расследованием уголовного дела занималось Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ярославской области. По данным следствия, Серова завербовал в интернете «Легион Свобода России» (организация запрещена в России). Он согласился за вознаграждение в 100 тысяч рублей совершить теракт на территории областного предприятия «Воентелеком».

30 июля в Калининградской области сотрудники УФСБ РФ задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта на территории одного из муниципалитетов.

10 июля в Москве задержали агента ГУР Украины, готовившего теракт против российских военных. Россиянин 1994 года рождения минобороны Украины через организовал доставку взрывных устройств большой мощности.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Самаре.

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