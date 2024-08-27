Завершилось расследование дела о подготовке теракта на предприятии «Воентелеком»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Рыбинска Станислава Серова, которого задержали в январе по обвинению в подготовке террористического акта группой лиц на территории предприятия «Воентелеком» в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства отметил, что материалы дела после утверждения надзорным ведомством обвинительного заключения переданы во 2-й Западный окружной военный суд для его дальнейшего рассмотрения по существу.

Расследованием уголовного дела занималось Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ярославской области. По данным следствия, Серова завербовал в интернете «Легион Свобода России» (организация запрещена в России). Он согласился за вознаграждение в 100 тысяч рублей совершить теракт на территории областного предприятия «Воентелеком».

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