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Еще пять жителей Белгородской области получили ранения после атак ВСУ

Гладков: в результате атак ВСУ на Белгородскую область ранены еще пять человек

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Inna Varenytsia/REUTERS

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область ранения получили еще пять местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Репяховка Краснояружского района после атаки беспилотника пострадали мужчина и женщина. Врачи диагностировали у них сотрясение головного мозга. В селе повреждены три легковых автомобиля, один из которых сгорел.

В селе Косилово Грайворонского городского округа украинский дрон-камикадзе влетел в частный дом. В результате детонации получили ранения три женщины. В доме выбиты окна и повреждены стены, добавил глава области.

Двумя часами ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины напали на пять населенных пунктов в регионе.

По его словам, село Ржевка в Шебекинском городском округе подверглось обстрелу и атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате обстрела в двух многоквартирных домах оказались повреждены кровли, фасады и остекление.

Гладков добавил, что в одном частном домовладении также выбиты окна, посечен фасад и забор. На территории одного из предприятий повреждены административное здание, ограждение, а также грузовой и легковой автомобили.

В селе Маслова Пристань украинские беспилотники атаковали сельхозпредприятие, а село Отрадное попало под удар дрона-камикадзе, заключил губернатор.

Ранее Гладков отчитал глав районов за бездействие.

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