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В Московском зоопарке панде Катюше подарили самолет с цветами из бамбуковой бумаги

В Московском зоопарке панда Катюша получила на день рождения самолет из бамбука

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Телеграм-канал »Московский зоопарк»

Проживающая в Московском зоопарке панда Катюша получила в подарок на день рождения украшенный цветами из бамбуковой бумаги самолетик из бамбука. Об этом сообщает Telegram-канал зоосада.

Большой панде Катюше 24 августа исполнился один год. В честь этого киперы (работники зоопарка по уходу за животными) подарили Катюше самолетик из бамбука, украшенным цветами из бамбуковой бумаги.

В сообщении подчеркивается, что фантазия сотрудников зоопарка не знает границ.

До этого сообщалось, что Катюша получила праздничный торт из бамбука, украшенный листьями и морковью.

24 августа 2023 года у самца Жуи и самки Диндин из Московского зоопарка появилось потомство. Катюша стала первым в истории детенышем панды, родившимся в России. Ее родители несколько лет назад прилетели из Китая: их передали зоопарку в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Ранее в Московском зоопарке показали новое видео с Катюшей и Диндин.

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