Россиян бесит обращение «коллегушки» на работе

Большинство россиян не устраивает ответ коллег на просьбу по работе, что задача не входит в обязанности собеседника. К таким выводам пришли аналитики Контур.Толка, которые выяснили, что мешает сотрудникам российских компаний продуктивно проводить онлайн-встречи. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Опрошенные отмечают, что удаленные совещания не всегда хорошо подготовлены. 19% респондентов сложно вести диалог без модератора, так как участники постоянно перебивают друг друга.

Почти столько же считают удаленные совещания неэффективными, если встречу назначили без предварительной договоренности и на несколько часов (17%). Опрошенные уверены: встреча пройдет непродуктивно, если организатор не указал цель и повестку собрания. Это одна из причин отклонить приглашение на созвон.

«Исследование подтверждает тенденцию: продолжает формироваться уверенность в том, что общение — это часть работы, которая должна приносить бизнесу результат. Компании вкладываются в развитие корпоративной культуры, чтобы сделать коммуникации прозрачным и управляемым инструментом. Развиваются сервисы, которые позволяют формировать и хранить артефакты переговоров: резюме, записи и расшифровки, чтобы можно было превратить их в задачу или значение», — прокомментировал Павел Скрипниченко, руководитель проекта Контур.Толк.

Исследование показало, что некоторые фразы тоже сказываются на эффективности коммуникации, так как могут вывести собеседников из равновесия. Самое неприятное выражение по мнению респондентов: «Мне за это не платят». Почти четверть опрошенных назвала его раздражающим (18%).

На второй строчке рейтинга обращение «коллегушки». 17% респондентов считают его заискивающим, поэтому не хотели бы слышать. У каждого десятого не складываются отношения с собеседником, если он описывает срочность просьбы, используя выражение «надо было вчера». Об этом заявили 12% опрошенных.

В топ-5 самых раздражающих фраз также вошли «услышимся» (11%) и «просьба принять к сведению» (10%). При этом приветствие «Доброго времени суток» оказалось лишь на шестом месте. В то время как по итогам исследования 2023 года фраза занимала вторую строчку в рейтинге самых раздражающих выражений в деловой коммуникации.

Просьба со словами «Заранее спасибо» тоже стала вызывать меньше негативных эмоций у офисных сотрудников. Если в прошлом году фраза была неприятна каждому пятому опрошенному, то теперь ее отмечают как нежелательную лишь 8% респондентов.

Таким образом, в топ-10 фраз, которые не устраивают россиян в рабочем общении, вошли:

— «Мне за это не платят»;

— «Коллегушки»;

— «Надо было вчера»;

— «Услышимся»;

— «Просьба принять к сведению»;

— «Доброго времени суток»;

— «От слова «совсем»;

— «Заранее спасибо»;

— «Чем быстрее, тем лучше»;

— «Коллеги».

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