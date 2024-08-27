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Почти половина россиянок не уходили в декрет при рождении ребенка

Чаще всего не берут декрет россиянки, работающие в сферах IT и медицины

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Shutterstock

Почти половина — 42% — опрошенных россиянок не брали отпуск по уходу за ребенком и сразу после окончания больничного по беременности и родам вышли на работу. Так чаще всего поступали специалисты в сфере IT (86%) и в области медицины (50%), показало исследование сервисов Работа.ру и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

29% респондентов брали отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Среди них в основном бухгалтеры (67%) и сотрудники сферы торговли (37%).

Столько же участников исследования (29%) были в отпуске по уходу за ребенком в течение 3 лет.

Среди тех, кто брал декретный отпуск, 51% опрошенных вышли из него вовремя. Так поступили 67% мужчин и 40% женщин. 19% после декрета сменили место работы или уволились (10% мужчин и 25% женщин).

Каждый десятый респондент (11%) вышел на работу раньше по собственной инициативе. Чаще так делают женщины (16%), чем мужчины (5%). 7% сделали это раньше по другим причинам.

5% участников исследования сначала работали несколько часов в день при гибридном графике работы. 4% вышли в офисе или на производства позже, так как сразу ушли в следующий отпуск со следующим ребенком. А 3% появились на рабочем месте раньше по инициативе работодателя.

Ранее в Госдуме напомнили о незаконности обязательных сборов на школьные нужды.

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