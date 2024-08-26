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Россиянин с пистолетом напал на продавца в магазине, чтобы унести пачку сигарет и сметану

В Татарстане мужчину задержали за нападение в магазине из-за сигарет и сметаны

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Shutterstock

В Татарстане мужчину подозревают в том, что он устроил дебош в магазине. Об этом сообщает Kp.ru.

Инцидент произошел в городе Бавлы, на Пролетарской улице. На кадрах с места произошедшего заметно, как россиянин требует, чтобы ему отдали товары бесплатно, но продавец отказывает, после чего россиянин достает пистолет.

Посетитель стал угрожать женщине и громить витрины, некоторые из них он разбил оружием. Во время дебоша он наставлял пистолет на женщину и что-то ей говорил. В результате покупатель потребовал пачку сигарет и упаковку сметаны. Получив желаемое, он ушел.

Женщина вызвала Росгвардию, сотрудники которой патрулировали территорию недалеко. Они отправились на поиски мужчины, и, когда подозреваемый заметил росгвардейцев, он выбросил пистолет и «покупки».

Предполагаемым злоумышленником оказался ранее судимый местный житель. Его передали полиции. На данный момент мотив его поступка неизвестен.

Ранее в Приморском крае неизвестный ворвался с топором в магазин и ранил продавщицу.

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