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Следователи назвали подозреваемого в крушении яхты мультимиллионера Линча

La Repubblica: подозреваемым по делу о крушении яхты Линча стал капитан

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Прокуратура Термини-Имерезе включила в список подозреваемых Джеймса Катфилда, капитана 56-метровой яхты Bayesian, которая затонула у берегов Сицилии на прошлой неделе. Об этом пишет La Repubblica.

51-летний новозеландец Катфилд находится под следствием. Обвинения ему уже предъявлены. Хотя предварительные данные указывают на то, что яхта пострадала от внезапного шторма и сильного дождя, морское право возлагает полную ответственность за судно и его безопасность на капитана.

Катфилда допросили повторно, чтобы выяснить, как опытный шкипер, знающий Средиземное море, не смог адекватно оценить уровень угрозы. Его попросили подробно восстановить события с 3:50 утра, когда началось ухудшение погодных условий, до 4:06 утра, когда сработал сигнал о затоплении.

Местные СМИ сообщают, что Катфилду также необходимо было объяснить, как яхта, считавшаяся непотопляемой, могла уйти на дно. Эксперты в области кораблестроения утверждают, что даже в экстремальных условиях вода не должна была проникнуть на такое высокотехнологичное судно, как Bayesian.

Прокурор Амброджо Картозио уверен в наличии правонарушений, связанных с крушением яхты, но предпочитает не спешить с выводами.

«Мы исследуем, кто именно несет ответственность — капитан, команда или строители лодки», — подчеркнул он.

Картозио также указал на то, что весь экипаж выжил. Прокурор Раффаэле Каммарано выдвинул версию о том, что жертвы могли спать во время инцидента, в то время как выжившие бодрствовали. Только после извлечения судна со дна следствие сможет получить ясные ответы на все вопросы.

Ранее потерпело крушение рыболовецкое судно Argos Georgiaс с россиянами на борту.

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