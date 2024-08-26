Двухлетняя девочка попала в больницу, случайно выпив алкоголь в ресторане

В США двухлетний ребенок попал в больницу из-за ошибки персонала ресторана, в который они отправились с семьей. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в Каролине. В заведении девочка попробовала напиток и спустя некоторое время взрослые заметили, что ее самочувствие ухудшилось.

«Она качалась, падала, опиралась на стены, не могла держать голову, она невнятно говорила», – поделилась мать пострадавшей.

Женщина понюхала напиток и поняла, что среди ингредиентов есть алкоголь. В больнице выяснилось, что уровень вещества в крови двухлетней пациентки почти вдвое превышает допустимую норму для взрослых водителей.

Позже выяснилось, что работники случайно промаркировали домашнее вино как яблочный сок, поэтому именно спиртной напиток попал на стол.

На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает. В ситуации разбираются правоохранители.

Мать призвала родителей пробовать блюдо или напиток прежде, чем младшие члены семьи дотронутся до него.

Ранее в Италии младенец впал в кому из-за детского питания с вином.