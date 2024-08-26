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Россиянка отдала мошенникам шесть млн рублей после общения с мужчиной на сайте знакомств

В Мурманске женщина отдала мошенникам с сайта знакомств шесть млн рублей

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Shutterstock

Жительница Мурманска лишилась более чем пяти миллионов рублей из-за мужчины, с которым переписывалась на сайте знакомств. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам 38-летней пострадавшей, спустя некоторое время после знакомства, собеседник рассказал об удачной финансовой сделке, и, когда женщина поинтересовалась деталями, передал ее контакты «коллегам», которые должны были научить ее такому способу заработка.

Вскоре после общения с представительницей компании, пострадавшая открыла счет и вложила небольшую сумму. После этого в течение пяти месяцев женщина инвестировала в драгоценные металлы.

«В погоне за быстрыми деньгами жительница Заполярья перевела злоумышленникам более шести миллионов рублей, из которых около пяти миллионов были взяты в кредит», – поделились в ведомстве.

В какой-то момент россиянка не смогла зайти в личный кабинет и сообщила менеджеру, но она перестала выходить на связь.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Воронеже бухгалтер стоматологии отдала мошенникам более 25 миллионов рублей.

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