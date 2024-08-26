Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка не открыла дверь пьяному отчиму и позже получила от него удар в грудь ножом

В Смоленске мужчина напал с ножом на падчерицу из-за закрытой двери их жилья

close
100%
Shutterstock

Суд вынес приговор жителю Смоленска, который напал с ножом на падчерицу и ее сожителя. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в день инцидента 71-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пришел домой, где жил вместе с падчерицей и ее возлюбленным, но пара ему дверь некоторое время не открывала.

Между родственниками возник конфликт и в какой-то момент россиянин схватился за нож. В результате он нанес несколько ударов падчерице в грудь. После этого он напал на ее гражданского мужа.

Позже мужчина отправился в одно из местных заведений и там продолжил выпивать. Там он рассказал о произошедшем сотруднице, и женщина быстро обратилась в полицию. На место приехали медики, но спасти пару не смогли.

«Вину в совершении преступления мужчина признал полностью», – поделились в ведомстве.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к девяти годам заключения, их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Красноярске мужчина набросился с ножом на соседей из-за электросчетчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами