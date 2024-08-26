Россиянка не открыла дверь пьяному отчиму и позже получила от него удар в грудь ножом

Суд вынес приговор жителю Смоленска, который напал с ножом на падчерицу и ее сожителя. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в день инцидента 71-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пришел домой, где жил вместе с падчерицей и ее возлюбленным, но пара ему дверь некоторое время не открывала.

Между родственниками возник конфликт и в какой-то момент россиянин схватился за нож. В результате он нанес несколько ударов падчерице в грудь. После этого он напал на ее гражданского мужа.

Позже мужчина отправился в одно из местных заведений и там продолжил выпивать. Там он рассказал о произошедшем сотруднице, и женщина быстро обратилась в полицию. На место приехали медики, но спасти пару не смогли.

«Вину в совершении преступления мужчина признал полностью», – поделились в ведомстве.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к девяти годам заключения, их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Красноярске мужчина набросился с ножом на соседей из-за электросчетчика.