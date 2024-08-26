Девочка из Твери получила ожог во время подачи блюд в ресторане

Девочка из Твери попала в больницу после визита в ресторан. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел во время демонстрационной подачи. Сотрудники заведения, по версии следствия, подали блюдо с применением открытого источника огня.

В результате пострадавшая получила ожоги. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую. О том, в каком состоянии находился ребенок, не сообщалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент сотрудники СК РФ устанавливают все обстоятельства инцидента.

До этого в Липецке 53-летняя россиянка получила серьезные ожоги из-за того, что решила подкурить сигарету от газовой плиты. Когда женщина наклонилась, огонь перекинулся на одежду.

Пострадавшую доставили в реанимацию с ожогами 20% тела и термической травмой дыхательных путей.

Ранее в Саратовской области на пятилетней девочке во время игры загорелась одежда.