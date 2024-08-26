Умер еще один пострадавший при пожаре на газопроводе в Стерлитамаке

В больнице умер второй пострадавший при возгорании на газопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы минздрава Башкирии Марию Апкаримову.

«Скончался, был в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — сказала она.

До этого в больнице умер другой пострадавший при пожаре. За жизнь третьего продолжают бороться врачи.

19 августа сообщалось, что на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкирии произошел взрыв, пострадали три человека. На месте происшествия работали все экстренные службы города. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на предприятии, повлекшего травмирование людей. Очевидец инцидента Алексей рассказал «Газете.Ru», что от взрывной волны затряслась земля, из-за утечки газа в воздухе был едкий запах.

Ранее сообщалось, что на заводе «Авангард» в Башкирии произошел взрыв при демонтаже старого трубопровода.