Под Феодосией ликвидировали очаги интенсивного горения

Пожарные ликвидировали очаги интенсивного горения под Феодосией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Силы и средства сводной группировки расставлены по периметру пожара», — сказали в министерстве.

Там заявили, что специалисты осуществляют тушение очагов внутри периметра, а также проводят проливку кромки пожара.

«Работу огнеборцев усложняет сильный порывистый ветер», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара под Феодосией распространилась на территории 150 га.

До этого стало известно, что природный пожар под Феодосией уничтожил 75 га территории, от огня спасли два садовых товарищества. Пожар был полностью окружен, но из-за сильного ветра местами возникают новые очаги возгораний.

Также сообщалось, что трассу Феодосия — Орджоникидзе в Крыму перекрыли из-за возгорания на плато Тепе-Оба. Ограничения ввели на одном из участков на время ликвидации пожара. При этом движение по направлению из Феодосии в село Виноградное не перекрыто.

Ранее сообщалось, что в Крыму сохранили режим чрезвычайной пожарной опасности.