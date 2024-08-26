Суд оставил без движения иск Татьяны Бакальчук о разводе с мужем

Савеловский суд продлил оставление без движения иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое постановление могло быть вынесено по ходатайству одной из сторон, попросившей дать больше времени на устранение препятствий для принятия иска.

До этого основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем.

В начале августа Wildberries завершил объединение с Russ. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», остальные 35% у основного владельца Russ — ООО «Стинн». Цель объединения двух площадок заключается в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba. Владислав Бакальчук выступал против слияния, поддержавший его глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о «рейдерском захвате» бизнеса.

Ранее сообщалось, что Владислав Бакальчук пытается вернуть связанные с бизнесом Wildberries домены.