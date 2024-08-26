Энергоблок Курской АЭС выведен в ремонт

Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Энергоблок №4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что планово-предупредительный ремонт — это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что пять принципов безопасности Запорожской АЭС могут применяться и к Курской АЭС. Также стало известно, что Гросси во вторник, 27 августа, лично посетит Курскую АЭС, чтобы оценить ситуацию на станции. Также в МАГАТЭ заявляли о риске для ядерной безопасности вокруг Курской АЭС.

Ранее в МЧС измерили радиационный фон в Курской области.