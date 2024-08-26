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Уровень загрязнения у ядерного объекта в Лос-Аламосе сравнили с Чернобылем

Guardian: уровень загрязнения ядерного объекта в Лос-Аламосе сравним с ЧАЭС

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Global Look Press

Исследование ученого университета Южной Аризоны Майкла Кеттерера показало, что уровень загрязнения плутонием в окрестностях ядерного объекта в американском Лос-Аламосе сравним с уровнем, наблюдаемым вблизи Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает газета Guardian.

В статье указано, что до 1963 года Лос-Аламосская национальная лаборатория сбрасывала радиоактивные отходы в определенный каньон и окрестности, что привело к высокому уровню загрязнения плутонием.

В 1980-х годах правительство США потратило более $2 млрд на восстановительные работы в этом каньоне, который в последствии был передан округу Лос-Аламос и стал популярным местом для прогулок и занятий спортом.

Отмечается, что непосредственная опасность для тех, кто пользуется прогулочными тропами, находится на низком уровне. Однако Кеттерер предупреждает, что плутоний может попасть в воду через реку Рио-Гранде, а оттуда — в пищевые продукты. Также он может распространяться на большие расстояния с пеплом от лесных пожаров.

До этого стало известно, что арсенал ядерных ракет армии Соединенных Штатов, а также сопутствующая инфраструктура сильно устарели и требуют обновления.

Ранее в МАГАТЭ заявили о риске для ядерной безопасности вокруг Курской АЭС.

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