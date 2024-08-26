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В Пермском крае со дна водоема достали 11-летнюю девочку

В Пермском крае СК начал проверку после того, как на дне водоема нашли ребенка

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Shutterstock

В Пермском крае следователи заинтересовались ситуацией с девочкой, которую нашли в местном водоеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону.

На ситуацию обратили внимание после того, как из пруда в деревне Хазово достали 11-летнюю девочку. Спасти ее не удалось. По словам местных жителей, перед тем, как оказаться в воде, она была изнасилована.

На данный момент сотрудники следственного комитета проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

«Информацию о насильственных действиях в отношении ребенка в ведомстве пока не комментируют», – сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу. По данным источника, россиянин знал подростка, так как они какое-то время переписывались в соцсетях. Во время прогулки они зашли в лес, где мужчина стал вести себя агрессивно и изнасиловал спутницу. На данный момент его ищут.

Ранее медики Башкирии не смогли спасти мальчика, которого переехал трактор.

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