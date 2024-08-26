В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии

В Полтавской области начали применяться аварийные отключения электроэнергии. Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

Чиновник отметил, что отключения были введены по требованию Национальной Энергетической Компании «Укрэнерго»,

Пронин также заявил, что промышленный объект на территории региона получил повреждения в результате взрывов, которые произошли на фоне воздушной тревоги.

Сегодня утром украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. После этого в «Укрэнерго» отметили, что по всей стране введены экстренные отключения света.

До этого в Виннице из-за аварийных отключений электричества перестали работать все водопроводные станции, в том числе центральная станция города.

Ранее отключения электроэнергии на Украине затронули Молдавию.