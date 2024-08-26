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Петербуржец посетил баню и попал в больницу с отравлением

В Петербурге мужчина попал в больницу с отравлением после посещения бани

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Depositphotos

В Петербурге визит в баню закончился для россиянина госпитализацией. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в заведении на улице Доблести. По данным источника, мужчина уже несколько раз бывал в этом комплексе и решил посетить его снова, но в этот раз растопкой занималась администратор.

Процесс занял около часа, так как девушка не знала, как делать это правильно. Спустя некоторое время мужчина обратил внимание администратора на запах угарного газа, но работница заявила, что это нормально и посоветовала открыть форточку.

Позже россиянин снова обратился к девушке, но на этот раз причиной стало плохое самочувствие. В результате приехавшая на место скорая помощь направила мужчину в больницу. Медики диагностировали россиянину острое отравление угарным газом.

До этого в Татарстане завершилось расследование дела местной жительницы, которая, по версии следствия, запирала детей в горячей бане. Помимо этого, она не раз била младших членов семьи. При этом детям она приходилась опекуном. Вскоре женщина предстанет перед судом.

Ранее во Владивостоке три человека пострадали при обрушении в бане.

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