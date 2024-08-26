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Россиянина отправили в колонию за интимную переписку с 22 девочками

Курганца наказали за развращение маленьких девочек в интимной переписке

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Курганской области вынесли приговор местному жителю, который вел интимную переписку с малолетними. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Согласно материалам дела, 23-летний житель областного центра знакомился с маленькими девочками, используя фейковую страницу в одной из соцсетей. Он предлагал школьницам вступить в половую связь и заставлял отправлять ему фотографии в обнаженном виде.

«Потерпевшими от действий обвиняемого стали 22 малолетних девочки из Курганской области», — говорится на сайте ведомства.

Родители жертв обращались к правоохранителям, узнавая о переписке либо от самих детей, либо отслеживая их активность в социальных сетях.

Курганца, причастного к общению с несовершеннолетними, задержали и обвинили в совершении развратных действий. Он признал свою вину и был заключен под стражу. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 5 лет 10 месяцев, отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима.

Ранее участника СВО задержали за домогательства в отношении ребенка и отпустили в зале суда.

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