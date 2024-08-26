Инвесторы отреставрируют пять объектов культурного наследия в Москве

С начала года по результатам торгов (https://investmoscow.ru/tenders/) инвесторы приобрели у Москвы пять зданий, которые обладают статусом объекта культурного наследия. После реставрации новые собственники смогут использовать их для развития бизнеса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Глава ведомства отметил, что площадь проданных объектов составляет почти 3 тыс. квадратных метров. Все они находятся в Центральном административном округе неподалеку от станций метро и расположены в районах с высоким пешеходным трафиком, а также развитой инфраструктурой.

Максим Гаман назвал объекты культурного наследия уникальным предложением на городских торгах, которое привлекает инвесторов, готовых восстанавливать памятники архитектуры.

Он подчеркнул, что для многих потенциальных покупателей важно, чтобы их офис, представительство, ресторан или гостиница находились в историческом здании.

По его словам, вовлечение исторических объектов в экономический оборот позволяет восстанавливать уникальные памятники столицы и развивать инфраструктуру центральных районов.

«Сейчас объекты недвижимости не используются, инвесторам необходимо отреставрировать их в соответствии с научно-проектной документацией. Все работы пройдут под контролем специалистов Департамента культурного наследия», — заявил Максим Гаман.

Среди проданных объектов — историческое здание на Воронцовской улице 1895 года постройки, а также часть расположенной в центре столицы городской усадьбы купца Марка Гусева на улице Большая Полянка.

Ранее объекты находились в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом.