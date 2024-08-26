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Столичные власти выделили культурному центру в Беговом районе дополнительные помещения

В новых помещениях культурного центра в Беговом районе будут проводить выставки

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Е. Самарина/Mos.ru

Культурный центр в столичном Беговом районе получил от города дополнительные помещения, в которых будут проводить выставки картин и фотографий, устраивать литературные гостиные, встречи с деятелями искусств и мастер-классы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что ранее в здании, расположенном на улице Правды, дом 11, объединение культурных центров Северного административного округа занимало помещение площадью 356,3 кв. м.

Там работает культурный центр Фазиля Искандера — библиотека № 36.

«Благодаря дополнительным площадям, которые были переданы городом, учреждение сможет расширить свою деятельность и открыть новые студии для детей и взрослых», — рассказал Максим Гаман.

Переданные городом помещения находятся на первом этаже девятиэтажного жилого дома, расположенного в густонаселенном районе Москвы возле станций метро «Савеловская», «Белорусская» и «Динамо».

В объединение культурных центров Северного административного округа входит 27 библиотек и 6 культурных центров, где работают досуговые творческие студии и мастерские.

В культурном центре Фазиля Искандера работает экспозиция в честь писателя. Она представляет собой кабинет классика советской литературы и включает подлинные вещи, переданные его вдовой.

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