Бывшему главе ГУ МЧС по Краснодарскому краю продлили домашний арест

Советский районный суд Краснодара продлил на шесть месяцев домашний арест экс-начальнику Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олегу Волынкину. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов региона.

Волынкина задержали в сентябре 2023 года. В отношении него возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным следствия, Волынкин заключил фиктивный многомиллионный госконтракт между ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю и челябинским бизнесменом.

В мае суд отпустил его из СИЗО под домашний арест. Как писала газета «Коммерсантъ», основанием для смягчения меры пресечения Волынкину стала позиция Генпрокуратуры.

Ранее начался поиск новых фигурантов дела о коррупции в МЧС Кубани.