В УФСИН заявили об отсутствии беспорядков в ИК-19 перед захватом заложников

Беспорядков в колонии ИК-19 в Волгоградской области перед захватом заложников не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

В сообщении сказано, что распространяемая информация о том, что утром 23 августа в ИК-19 перед захватом заложников были беспорядки, не соответствует действительности.

До этого стало известно, что заключенные в ИК-19 в Волгоградской области могли приобрести любые телефоны, дополнительные передачи, свидания и технику за отдельную плату.

23 августа в ИК-19 четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым работникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщил ФСИН.

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Ранее мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление.